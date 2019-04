Frankfurt am Main. Die großen US-Banken haben im vergangenen Jahr erneut deutlich mehr Profit gemacht als ihre europäischen Wettbewerber. Der Unternehmensberatung EY zufolge schlossen sie mit einem Nachsteuergewinn von umgerechnet 138 Milliarden Euro ab, das war ein Plus von 88 Prozent. Die europäischen Institute steigerten ihren Profit um 35 Prozent auf 52 Milliarden Euro. Zu den untersuchten US-Großbanken zählten unter anderem JP Morgan Chase, die Bank of America und die Citigroup, bei den europäischen waren es neben der Deutschen Bank auch die britische HSBC und die Schweizer Großbank UBS. Aber auch die Banken in Europa haben im vergangenen Jahr »deutlich höhere Gewinne« erzielt als im Vorjahr, so EY. AFP/nd