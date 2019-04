München. Energie für ganz Deutschland: Der sonnige und windreiche Ostermontag hat nach Berechnungen des Energieanbieters E.on zu einem sprunghaften Anstieg bei der Erzeugung erneuerbarer Energien geführt. Wie E.on am Dienstag mitteilte, wurden in den Nachmittagsstunden des Feiertags zwischen 11 Uhr und 16 Uhr bis zu 52 Gigawattstunden Strom erzeugt. Die Stromlast betrug dagegen maximal 49,5 Gigawattstunden, hieß es weiter. »Damit konnte der komplette Stromverbrauch in Deutschland in den Peakstunden durch Strom aus regenerativen Energien gedeckt werden«, erklärte E.on. AFP/nd