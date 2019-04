Geschenke aller Art lösen später vielfach Rechtsstreitigkeiten zwischen Schenker und Beschenktem aus. Foto: imago images/Panthermedia

Für den Umgang mit größeren Geldgeschenken der Schwiegereltern nach einer Trennung oder Scheidung könnten bald neue Maßstäbe gelten. Der Bundesgerichtshof (Az. X ZR 107/16) verhandelte darüber am 19. März 2019, vertagte aber die Urteilsverkündung auf Anfang Juni.

Der BGH äußerte in der Verhandlung aber einige Zweifel an der bisherigen Linie. Dabei geht es zum einen um die Frage, ob Ehen und Partnerschaften ohne Trauschein unterschiedlich zu bewerten sind. Der Senat hinterfragte aber auch, ob es wirklich sinnvoll ist, die Höhe von Rückzahlungen wie bisher üblich an der Dauer der Beziehung zu bemessen. Vor der Urteilsverkündung wollen die Richter mit dem zuständigen Senat das Gespräch suchen.

Im verhandelten Fall streiten sich Eltern aus Brandenburg mit dem Ex-Freund der Tochter. Sie hatten dem Paar beim Hauskauf mehr als 100 000 Euro zugeschossen. Wenig später zerbrach die Beziehung. Nun wollen die Eltern,...