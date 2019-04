Cottbus. Zur Verhinderung illegaler Autorennen hat die Polizei in Brandenburg am Karfreitag auf ungewöhnliche Mittel zurückgegriffen. In Cottbus sei auf ausgewählten Straßen im Stadtgebiet die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 verringert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch mobile und stationäre Messanlagen seien dann insgesamt 719 Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst worden. Spitzenreiter sei ein Fahrzeugführer gewesen, der mit 71 Stundenkilometern auf einer der 30-Strecken unterwegs gewesen sei. epd/nd