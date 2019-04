Laut bejubelt worden war die »Expo 2000« in Hannover vor ihrem Start. Doch die Weltausstellung in Niedersachsens Hauptstadt wurde zum Doppelflop: Die Schau verschlang 3,5 Milliarden Euro, denen nur 2,1 Milliarden Euro Einnahmen gegenüberstanden. Und statt der erwarteten 40 Millionen Besucher zog das Spektakel nur 18 Millionen an. Dennoch ist das Expo-Gelände auch 19 Jahre später noch anziehend: für Brandstifter und Menschen, die gern etwas kaputtmachen.

Polizei und Feuerwehr wissen ein Lied davon zu singen. Wenn sie zum ehemaligen Expo-Areal alarmiert werden, dann nicht zu den gepflegten Domizilen namhafter Unternehmen, die sich dort niedergelassen haben, sondern zu den verlassenen Pavillons. In ihnen hatten sich seinerzeit die zur Welt...