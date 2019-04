Leon Draisaitl soll Deutschland bei der WM führen. Foto: imago images/Schatz

Mit Starspieler Leon Draisaitl will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft wieder Euphorie entfachen. Zwar hielt sich der zweitbeste NHL-Torschütze nach seiner Rückkehr zur Auswahl mit forschen WM-Zielen zurück, aber der Ausnahmestürmer soll beim Olympiazweiten eine tragende Rolle übernehmen. »Wir brauchen einen guten Start ins Turnier und müssen uns so schnell wie möglich finden«, sagte der 23-Jährige am Mittwoch in Deggendorf und wollte sich nicht mehr groß mit dem Frust über die verpassten Playoffs in Nordamerika befassen. »Ich schaue nach vorne und freue mich auf die WM.«

Bei dem Turnier Mitte Mai in der Slowakei stehen dem neuen Bundestrainer Toni Söderholm neben dem Star der Edmonton Oilers auch Korbinian Holzer (Anaheim) ...