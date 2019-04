»Wir suchen dringend einen Kita-Platz oder eine Tagesmutter.« In sozialen Netzwerken wird deutlich, was viele Eltern in Berlin derzeit beschäftigt. Zwar haben sie einen Rechtsanspruch auf Betreuung ihrer Kleinen ab dem ersten Geburtstag. Doch versuchen Tausende oft seit Monaten vergeblich, einen Platz zu bekommen.

Wie groß die Not ist, zeigt sich bei Ebay: In Kleinanzeigen bieten verzweifelte Eltern teils mehrere Hundert Euro »Belohnung« für die Vermittlung eines Kita-Platzes an. Für Schlagzeilen sorgte jüngst ein Vater, der bereit war, dafür sogar 5000 Euro auf den Tisch zu legen.

Vor einem Jahr war die Wut vieler Eltern so groß, dass Tausende in der Hauptstadt für mehr Kita-Plätze auf die Straße gingen. Sie forderten auch attraktivere Arbeitsbedingungen für Erzieher, die an allen Ecken und Enden fehlen und händeringend gesucht werden. Von einer »Kita-Krise« war die Rede.

Der rot-rot-grüne Senat, der den Ausbau der Kinderbetreuung zu ein...