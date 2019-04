Bremen. In Bremen ist die Zahl der Salafisten 2018 auf rund 540 gestiegen. Das waren rund 40 mehr als im Vorjahr, so Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für 2018. Das Bundesland gilt als Islamistenhochburg in Deutschland. Nicht alle Salafisten seien gewaltunterstützend oder gewalttätig - aber die Szene sei ein Nährboden für Radikalisierung und Gewalttaten, sagte Mäurer. Die Zahl der militanten Salafisten - sogenannte Gefährder - liege im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Bedrohung durch islamistisch motivierte Täter sei gleichbleibend hoch. dpa/nd