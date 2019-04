Merzenich. Die Feuerwehr hat sechs Hausbesetzern im Umsiedlungsdorf Morschenich am Tagebau Hambach von einem Dach geholfen. Die Besetzer hatten in der Nacht zu Mittwoch um Hilfe gebeten, weil ihnen bei Dunkelheit und Kälte das Verlassen des Dachs zu gefährlich erschien. Die Polizei stellte Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs. Zwei Besetzer wollten am Mittwochmorgen trotz Aufforderung nicht freiwillig vom Dach eines anderen Hauses kommen. Die Polizei brachte beide sowie eine Frau aus einer Hängematte in einem Baum herunter. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Das zweite Haus hatte die Polizei bereits am Dienstag geräumt. dpa/nd