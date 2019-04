Was soll das sein

Paris. Vor dem Brand von Notre-Dame haben einige Arbeiter offenbar auf der Baustelle geraucht. Sie hätten das Rauchverbot auf den Gerüsten missachtet und dies auch der Polizei mitgeteilt, welche die Ursache für den Brand ermittelt, sagte ein Sprecher der Geschäftsführung der Firma Le Bras Frères, die das Gerüst rund um Notre-Dame errichtete. »Das ist nicht das, was das Feuer ausgelöst hat«, betonte der Sprecher. Die Arbeiter seien eine Stunde vor Ausbruch des Feuers gegangen, außerdem sei das Feuer im Inneren der Kirche ausgebrochen. In der Regierungssitzung unter Staatschef Emmanuel Macron wurde am Mittwoch ein Gesetzesentwurf für den Wiederaufbau von Notre-Dame vorgelegt. dpa/nd