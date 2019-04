Paris. Nach einem sprunghaften Anstieg judenfeindlicher Vorfälle 2018 hat Frankreichs Regierung die rechtsextremistische Gruppierung Bastion social verboten. Der Ministerrat habe am Mittwoch die Auflösung der Gruppe beschlossen, die zu rassistischer und antisemitischer Gewalt aufgewiegelt habe, so Innenminister Christophe Castaner. Präsident Emmanuel Macron hatte im Februar die Auflösung von Bastion social und anderen rechtsradikalen Gruppen angekündigt. Zuvor waren Gräber des jüdischen Friedhofs in Quatzenheim mit Hakenkreuzen geschändet worden. dpa/nd