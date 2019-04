Aschheim. Der Zahlungsabwickler Wirecard hat mit dem japanischen Konzern Softbank einen neuen Investor gewonnen. Zudem wollen die beiden Unternehmen zusammenarbeiten. So will Softbank den DAX-Konzern beim Markteintritt in Japan und Südkorea unterstützen, wie Wire-card am Mittwoch in Aschheim mitteilte. Die Japaner werden in einem ersten Schritt 900 Millionen Euro in eine Wandelschuldverschreibung des Konzerns investieren. Zuletzt stand Wirecard im Zentrum von Berichten über umstrittene Bilanzierungspraktiken. Softbank ist weltweit an zahlreichen Technologieunternehmen beteiligt. So hatte das von Masayoshi Son geleitete Unternehmen Anfang 2018 knapp eine halbe Milliarde Euro in die Gebrauchtwagenplattform Auto1 gesteckt. Softbank ist zudem am Fahrdienst Uber beteiligt. dpa/nd