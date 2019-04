Was soll das sein

Demonstrant*innen heißen mit dem Zug anreisende Mitkämpfer*innen an der Bahari Station in Sudans Hauptstadt Khartum willkommen. Foto: AFP/Ozan Kose

Khartum. Im Sudan hat der Militärrat nach eigenen Angaben eine weitgehende Einigung mit der Protestbewegung erzielt. »Wir haben eine Einigung über die meisten Forderungen« der oppositionellen Allianz für Freiheit und Wandel, sagte Militärratssprecher Schamseddine Kabbaschi am Mittwoch nach einem Treffen mit Vertretern der Protestbewegung. Außerdem gab der Militärrat den Rücktritt von drei seiner zehn Mitglieder bekannt.

Der Militärrat regiert den Sudan übergangsweise seit dem Sturz des jahrzehntelang autoritär herrschenden Staatschefs Omar al-Baschir am 11. April. Die Protestbewegung fordert eine sofortige Übergabe der Macht an eine Zivilregierung. Am Wochenende waren Gespräche zwischen beiden Seiten vorerst ergebnislos abgebrochen worden. AFP/nd