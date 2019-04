London. Die britische Polizei hat in den vergangenen Tagen in London etwa 1100 Klimaschützer festgenommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zum Abschluss ihrer Aktionen klebten sich einige Umweltaktivisten der Bewegung »Extinction Rebellion« am Donnerstag mit einer Substanz an den Eingang zur Londoner Börse, andere kletterten auf einen Zug im Finanzviertel Canary Wharf. An den Aktionen seit dem 15. April beteiligte sich auch die britische Schauspielerin Emma Thompson. Die Umweltaktivisten setzen auf weitgehend friedliche Aktionen, die von der Öffentlichkeit unterstützt werden. dpa/nd