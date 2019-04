Nach neuen umstrittenen Äußerungen des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer fordert eine Gruppe Berliner Grünen-Politiker seinen Rausschmiss aus der Partei. Palmer habe sich »mittlerweile als rechtspopulistischer Pöbler etabliert«, heißt es in einem offenen Brief, für den die Autoren in Berlin und darüber hinaus um Unterstützung werben. Die Reihe seiner offen oder in ihrer Tendenz »rassistischen und hetzerischen« Postings sei lang. Palmer verbinde »gar nichts« mehr mit den Werten der Grünen. Sein Grünen-Kreisverband im Südwesten müsse daher Konsequenzen ziehen.

Palmer reizte seine Partei ...