Dresden. Mit einem Sonderzug durch Deutschland, Polen und Tschechien will die SPD mit Blick auf die Europawahl für mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die europäische Idee werben. Der »Express Rübezahl« startet am Sonnabend und macht bis Sonntag unter anderem Halt in Cottbus, Weißwasser, Jelenia Gora (Polen) und Liberec (Tschechien). Neben Europa-Kandidaten der SPD aus Berlin und Sachsen sind auch polnische, tschechische und französische Kandidaten sowie Experten an Bord. Matthias Ecke, Europakandidat der SPD Sachsen, sagte: Modernste Ost-West-Bahnverbindungen sind Ausdruck des Zusammenwachsens Europas. Damit stärken wir kulturellen Austausch, Klimaschutz und Handel.» dpa/nd