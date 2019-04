Ein sichtlich genervter LINKE-Fraktionschef Ralf Christoffers kritisierte am Donnerstag mangelnde Professionalität in der Landesregierung. Die Tatsache, dass Pläne zu einer möglichen Einrichtung einer medizinischen Fakultät bei der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) an die Öffentlichkeit geraten seien, obwohl man allenfalls in den Vorgesprächen stecke, tadelte er bei einem Pressegespräch im Landtagsgebäude als »unprofessionell«.

Regierungssprecher Florian Engels hatte diese Absicht am selben Tag gegenüber dem rbb-Studio Cottbus publik gemacht. Die Regierung habe dafür Fördermittel beim Bund beantragt. »Wir arbeiten seit einiger Zeit an dieser Idee. Eine solche Medizinerausbildung wäre ein weiterer starker Impuls für die Lausitz«, so Engels.

Zwar sei es richtig, diesen Weg zu beschreiten, denn es gelte, die erheblichen Finanzangebote des Bundes zukunftsweisend für die Lausitz einzusetzen, räumte Christoff...