Werder/Havel. Am Wochenende beginnt in der Inselstadt Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) das traditionelle Baumblütenfest. Stargast beim Eröffnungsball an diesem Freitagabend im Ballsaal auf der Bismarckhöhe ist der Sänger Howard Carpendale. Das größte Volksfest in den neuen Bundesländern dauert bis zum 5. Mai. Am 27. April startet um 13 Uhr der Festumzug, an dem Vereine, Schulen und öffentliche Einrichtungen teilnehmen. Die Festmeile, auf der 340 Händler vertreten sind, öffnet um 14 Uhr. Außerhalb der Stadt laden Obstbauern auf ihre Höfe und Plantagen - Gelegenheit, um Früchte und vor allem den berühmten Obstwein zu probieren. Erwartet werden Hunderttausende Besucher. tm