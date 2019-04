Die Mitte verschwimmt. Foto: iStock/sebastian-julian

Berlin. Eine Normalisierung rechtspopulistischer Einstellungen, ein zwiespältiges Verhältnis zur Demokratie - das gehört zum Fazit der Studie »Verlorene Mitte - Feindselige Zustände«. Seit 2006 gibt die Friedrich-Ebert-Stiftung so genannte Mitte-Studien in Auftrag. Die jüngste wurde am Donnerstag vorgestellt. Wissenschaftler des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld hatten dafür 1890 repräsentativ ausgewählte Deutsche befragt.

Ein auffälliges Ergebnis der Untersuchung, das für die Verf...