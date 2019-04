Schon zu Zeiten der industriellen Revolution wurden Menschen gegen Maschinen ausgespielt. Foto: Alamy Live News/Paul Quayle (M)

Künstliche Intelligenz ist in aktuellen Debatten zu einem machtpolitischen Faktor geworden. Zum einen geht es um große Investitionen in Deutschland und der EU. Allein in Deutschland sollen zum Beispiel 100 neue Lehrstühle geschaffen werden, um erfolgreich am Wettlauf mit den USA und China, mit Amazon und Alibaba, teilnehmen zu können. Zum anderen hat eine gesellschaftliche Debatte darüber begonnen, wie mit technischen Neuerungen wie selbstfahrenden Autos und Drohnen, autonomen Waffensystemen, Deep Learning in der Medizin und Bots im Kundendialog bei Banken oder zur Steuerung von Finanzgeschäften, umgegangen werden soll.

Aber auch im Arbeitsleben spielt Künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle. Sie wird in allen Bereichen von Unternehmen eingesetzt, von der Forschung und Entwicklung über Logistik und Produktion hin bis zu Marketing und Vertrieb. Bei der Personalauswahl werden Algorithmen zur Vorauswahl von Bewerberinnen und ...