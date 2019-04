Dass Joe Biden seine erste Wahlkampfrede als Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten am Montag vor Tausenden Gewerkschaftern in Pennsylvania halten wird, ist kein Zufall. Er wurde schließlich vor 76 Jahren in dem nordöstlichen Bundesstaat geboren und sprach auch in den 36 Jahren als Senator von Delaware immer die Sprache des kleinen, meist gebeutelten, meist weißen Mannes aus den industriell geprägten Landesteilen. Das ist seine Basis und seine Stärke, die selbst Amtsinhaber Donald Trump von allen nun 21 erklärten demokratischen Gegnern vor Biden am meisten zittern lässt. Schließlich sind es ge...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.