Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat beim Betrachten der Werbekampagne der Deutschen Bahn öffentlich gefragt, welche Gesellschaft das abbilden soll, und am Freitag hinterhergeschoben, dass 65 Prozent der Menschen in unserem Land keinen Migrationshintergrund haben. Er hat also keine Männer und Frauen gesehen, sondern nur Leute mit Migrationshintergrund. Was man sieht, hängt offenbar sehr von der Person ab, die ein Bild betrachtet. Manche Menschen sind vielleicht von dem niedlichen Kind angetan; andere könnten sich ärgern, weil es in echten Zügen »innen« manchmal ein ziemliches Gedränge und genervte Gesichter gibt. Dass Palmer einen Gegensatz aufbaut zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, ist vielfach kritisiert worden. Es wäre zu wünschen, dass der Grünen-Politiker seine Haltung überdenkt. Auch, weil er bei anderen Themen, etwa der Verkehrspolitik, bedenkenswerte Positionen vertritt.

Foto: Vielleicht hilft das: Palmer sagte, ihm fehle auf den Fotos einer, der aussieht wie er selbst. Herr Palmer, schauen Sie doch noch einmal den Mann in der Mitte an: mittleres Alter, akkurates Äußeres, gepflegter, melierter Bart - eigentlich ganz wie Sie! rt Foto: Deutsche Bahn