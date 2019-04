Thüringens Ministerpräsident regt ein neues Konzept für Asyl- und Einwanderungsrecht an

Erfurt. Zur besseren Verständigung mit Flüchtlingen können die Mitarbeiter verschiedener Ämter und Gemeinschaftsunterkünfte in Thüringen künftig auf ein neues Dolmetschersystem zugreifen. Der Freistaat habe einen Vertrag mit einem Dienstleister geschlossen, der die Video- und Audioübersetzung zwischen Deutsch und 54 verschiedenen Sprachen anbiete, sagte ein Sprecher des Migrationsministeriums. Nach Angaben von Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) ist Thüringen das erste Bundesland, das eine solche Lösung flächendeckend all jenen Einrichtungen zur Verfügung stellt, die regelmäßig von Flüchtlingen aufgesucht werden. Im Mai würden die ersten Verbindungen, über die die Dolmetscher erreicht werden können, freigeschaltet. dpa/nd

