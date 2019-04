Mit einem offenen Brief appellieren Landes- und Bundespolitiker an den Vermieter des Bekleidungsgeschäfts »Kamil Mode« am Kottbusser Damm 9 in Kreuzberg, sich für den Verbleib des Betreibers in den Ladenräumen einzusetzen.

»Wir fordern Sie auf, sich einem Gespräch über Möglichkeiten für einen neuen Mietvertrag nicht länger zu verweigern«, heißt es in dem Schreiben, das »nd« vorliegt und das unter anderem von der Bundestagsabgeordneten Canan Bayram (Grüne), der Berliner LINKE-Abgeordneten Gaby Gottwald und dem Friedrichshain-Kreuzberger Wirtschaftsstad...