»Total unzureichende Einkaufsmöglichkeiten« und eine »medizinische Unterversorgung in allen Bereichen« attestiert ein Bewohner des Andreaskiezes in Berlin-Friedrichshain seiner Wohngegend. Er hat es auf zwei Kärtchen geschrieben, die Teil einer »wachsenden Ausstellung« im Foyer des Bürohauses Franz-Mehring-Platz 1 ist, in dem auch das »nd« seine Redaktionsräume hat.

Noch bis 17. Mai können Bewohner und Interessierte sich informieren und intervenieren über den geplanten Stadtumbau in Friedrichshain-West. Das Gebiet umfasst den westlichen Zipfel des Ortsteils, der im Osten von der Straße der Pariser Kommune und im Norden vom Volkspark begrenzt wird. Die Schautafeln geben einen Überblick zu den Themen Wohnen, Klima, Umwelt und Grünversorgung, historischer Städtebau, soziale Infrastrukturen, Mobilität sowie Einzelhandel und Dienstleistungen im Gebiet und sind täglich 24 Stunden zugänglich.

»Im Rahmen eines besonderen und durchaus neuartigen ...