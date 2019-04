Dass man Schlussfolgerungen zieht, hatten Bund und Länder bereits nach den verheerenden Waldbränden im vergangenen Jahr versprochen. Laut Ausstattungskonzept des Bundes zum Katastrophenschutz sind für die Feuerwehren 955 Löschgruppenfahrzeuge festgelegt. 539 gibt es. Von 466 Schlauchwagen sind 405 verfügbar. Es würden Beschaffungsmaßnahmen laufen, wird abgewiegelt. Zugleich wird im Bericht behauptet, dass Hubschrauber der Bundespolizei und der Bundeswehr zur Brandbekämpfung verfügbar seien. Ziviles Fluggerät für Löscheinsätze gibt es in der Bundesrepublik nicht, obgleich einige Innenminister - beispielsweise der in Brandenburg - den Medien Unqualifiziertes über denkbare landeseigene Drehflügler erzählt.

Während die öffentliche Hand die auftretenden Schäden durch Umschichtungen in ihren Haushalten noch beherrschen könnte, käme die Privatwirtschaft ohne Staatshilfen nicht aus. 40.000 Haushalte bräuchten Hilfe zur Wiedererstellung ihrer Lebensgrundlagen. Man rechnet damit, dass bis zu 100.000 Menschen von psychosozialen Auswirkungen der Dürre betroffen sein könnten. Das alles, so warnen die Katastrophenschützer mit Hintersinn, habe »große politische Auswirkungen bis zur Bundesebene«. Nicht zufällig wurde der Bericht auch dem Bundestag zugeleitet. Nun sei es »an Unternehmen, Institutionen, Organisationen und den Bürgerinnen und Bürgern selbst, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen«, betont Christoph Unger, Präsident des BBK.

Unter dem Stichwort »Schutzgut Mensch« findet sich, dass man mit bis zu 10.000 zusätzlichen Todesfällen rechnen müsse. Skeptiker werden auf Erfahrungen aus dem August 2003 verwiesen. Damals registrierte man in Deutschland 7295 Hitzetode. Laut Szenario müsse man mit einer Zunahme der Sterberate um elf, zeitweise sogar um 20 Prozent rechnen. Dürre und Vegetationsbrände erzeugten bis zu 100.000 vielseitig Hilfsbedürftige. Bis zu fünf Prozent der geschützten Naturflächen und doppelt so viele Oberflächengewässer wären unmittelbar geschädigt, außerdem jeder zehnte Hektar Wald.

Die Experten definieren Handlungsfelder im Bereich sogenannter kritischer Infrastrukturen, untersuchen Wechselwirkungen zwischen ihnen. Obenan steht die Trinkwasserversorgung, es folgen das Talsperren- und Speichermanagement sowie die Abwasserbehandlung. Einschränkungen in der Energieversorgung hätten gewaltige Auswirkungen, Wirtschaft und Verkehr wären extrem beeinträchtigt, Probleme zeigen sich im Ernährungssektor. Das Gesundheitswesen ist gleich mehrfach betroffen.

Der »Jahrhundertsommer« 2018 hat Flüsse ausgetrocknet, für Ernteausfälle gesorgt, Wälder brennen lassen. Die Auswirkungen sind noch immer spürbar. Aktuell fehlender Niederschlag und für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen lassen befürchten, dass sich das in diesem Jahr wiederholt. Zahlreiche Feuerwehren - vor allem im Osten der Republik - mussten 2019 bereits zur Waldbrandbekämpfung ausrücken.

Der »Jahrhundertsommer« 2018 brachte Tiefststände aller Pegel, hier an der Oberen Saaletalsperre.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

In Deutschland liegt die Niedriglohnquote im europäischen Vergleich besonders hoch

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!