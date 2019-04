München. Wegen ihrer Nähe zur »Reichsbürger«-Szene ist zwei bayerischen Polizisten der Beamtenstatus entzogen worden. »Wer vom Gedankengut der «Reichsbürger» überzeugt ist, der gehört nicht zur bayerischen Polizei und hat dort nichts zu suchen«, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München. Bei den Polizisten handele es sich um einen Ersten Polizeihauptkommissar der Bereitschaftspolizei und einen Polizeihauptmeister des Präsidiums Schwaben Nord. In beiden Fällen sei der Antrag zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis von der Disziplinarbehörde gestellt worden. dpa/nd