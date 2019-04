Was soll das sein

Rangsdorf. Nach einem mutmaßlichen Einbruch in einem Einkaufspark in Rangsdorf (Teltow-Fläming) haben zwei Polizisten Schüsse abgegeben. Die Beamten hatten in der Nacht zu Montag zwei Maskierte auf dem Parkplatz überrascht. Verletzt wurde niemand. Einer der Täter soll einen nicht genau identifierbaren Gegenstand auf die Polizisten gerichtet haben. Trotz Aufforderung wurde die mutmaßliche Waffe nicht fallen gelassen. Beide Beamte gaben daraufhin mehrere Schüsse ab. Die Tatverdächtigen konnten zunächst fliehen. Ein 45-Jähriger wurde dann aber gefasst und vorläufig festgenommen. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter die Scheibe eines Bäckereigeschäfts eingeschlagen und die Räume durchsucht. dpa/nd