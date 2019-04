Die Wolfsburgerinnen Nilla Fischer (l.) und Torhüterin Almuth Schult (M.) hatten mit Klara Bühls SC Freiburg besonders 2017 Probleme. Da siegte Freiburg gleich zweimal. Im Pokal klappte das aber zuletzt vor 15 Jahren. Foto: imago images/foto2press

Dauersieger gegen Debütant: Vor der Jubiläumsausgabe des DFB-Pokalfinales der Frauen in Köln sind die Rollen klar verteilt. Auf der einen Seite steht der VfL Wolfsburg, der den Silberpokal seit 2015 nicht mehr hergegeben hat, auf der anderen der Herausforderer SC Freiburg, der überhaupt zum ersten Mal auf der großen Bühne steht.

»Ganz Deutschland rechnet mit einem weiteren Pokalsieg von Wolfsburg«, sagt auch Freiburgs Trainer Jens Scheuer vor der Begegnung an diesem Mittwoch (17.15 Uhr in der ARD). Der 40-Jährige sieht jedoch genau darin die Chance für sein Team: »Das Triple war angesagt, jetzt holen sie vielleicht nur die Deutsche Meisterschaft. Daher ist der Druck schon eher auf Wolfsburger Seite.« In der Tat kann der VfL nach dem schmerzlichen Viertelfinalaus in der Champions League als souveräner Bundes...