Am 4. Mai 1886 explodierte eine Dynamitbombe am Rande einer Gruppe von Arbeitern am Haymarket in Chicago. Sieben Polizisten und vier Zivilisten starben. Die Arbeiter in Chicago hatten für den 8-Stunden-Tag demonstriert. Um der Martyrer der Arbeiterbewegung zu gedenken, machte die Zweite Internationale 1890 auf ihrem Kongress in Paris den 1. Mai zum Gedenk- und Kampftag der Arbeiterklasse weltweit.

Heute wird er weltweit in über 80 Ländern als Feiertag und mit Demonstrationen begangen, nur in seinem Ursprungsland nicht, den USA. Warum eigentlich? Der Grund: eine konzertierte Anstrengung von Amerikas Reichen und Unternehmern, um die Erinnerung an kommunistische und anarchistische Bewegungen im Land und die Verbindung mit der internationalen Arbeiterklasse zu schwächen.

1894 war es wieder ein Ereignis in Chicago, das US-P...