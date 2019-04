Vor zwei Jahrzehnten wurde in Deutschland Kriegführen wieder möglich - auch dank der Lügen rot-grüner Minister

In Berlin treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der Westbalkan-Staaten

Pristina. Der Präsident Kosovos, Hashim Thaci, lehnt einen Landtausch mit Serbien ab. »Ich treibe keinen Handel mit Territorien des kosovarischen Staatsgebiets«, sagte Thaci vor einem Westbalkan-Treffen im Berliner Kanzleramt gegenüber dpa. Thaci stellte Forderungen an Serbien, ohne Gegenleistungen anzubieten: Er sei für eine »Korrektur von Grenzen« und die Eingliederung mehrheitlich albanisch bevölkerter serbischer Gemeinden in das Staatsgebiet Kosovos. Serbien solle im Gegenzug eine Perspektive für einen EU-Beitritt erhalten. dpa/nd

Der Kampf gegen Sozialabbau braucht den Druck von der Straße – auch am Tag der Arbeit

