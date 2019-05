Aachen. Nach dem qualvollen Tod eines fünfjährigen Jungen durch Darmverschluss im November 2017 ist die Mutter zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die 34-Jährige aus Eschweiler bei Aachen habe sich der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht, stellten die Richter des Aachener Landgerichts am Dienstag fest. Als ein verschriebenes Medikament gegen Verstopfung nicht half, der Bauch des Jungen am Todestag aufblähte und er bei jeder kleinsten Berührung höchst schmerzempfindlich reagierte, spätestens dann habe die Mutter mit dem Kind zum Arzt gehen müssen, erklärte der Vorsitzende Richter Roland Klösgen. dpa/nd

