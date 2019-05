Foto: dpa/Paul Zinken

Die Initiative »Unteilbar« kommt nach Sachsen. In Leipzig und Dresden werden Anfang des Sommers und kurz vor den Landtagswahlen Großdemonstrationen stattfinden. Das ist eine gute Nachricht. Der Freistaat braucht »Unteilbar«. Das Bundesland ist zur Chiffre nazistischer Gewalt geworden. Beigetragen hat dazu eine CDU, die seit jeher lieber relativiert als der rechten Fratze ins Gesicht zu schauen.

Der Schritt nach Sachsen ist deshalb ein mutiger. Für das Bündnis werden die Demonstrationen eine Fallprobe: Kann dieser Protest in die Breite und Länge gehen, können auch abseits von Großevents in Berlin Menschen mobilisiert werden - dauerhaft und unter dem inhaltlich offenen Slogan? Nur dann wird es mehr als eine politische Eintagsfliege. »Unteilbar« braucht deshalb auch Sachsen.

Es wird dabei darum gehen, eine Protestform zu finden, die an die unterschiedlichen Erfahrungen im Osten anknüpft. Eine, die soziale Zerrüttungen durch die Treuhand genauso kritisiert wie die Rechtspopulisten der AfD. Eine, die sowohl an die Proteste '89, die weit linker waren, als ihnen heute zugedacht wird, wie auch an die Streiks zum Erhalt des Kalibergwerks »Thomas Müntzer« anknüpft. Wenn »Unteilbar« in Sachsen groß werden will, muss es aus diesen unterschiedlichen Fäden eine neue linke Erzählung weben.