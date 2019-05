Zwei Kinder und eine Frau sind in Weißensee rassistisch beleidigt worden. Ein Mann beschimpfte eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder am Dienstag in einer Straßenbahn der Linie 12. Der Täter berührte die Kinder mehrfach. Ein Zeuge sei daraufhin eingeschritten. Während die Familie davonging, schubste und beleidigte der Täter den Zeugen und fuhr dann mit einem Bus der Linie 156 weg. In Friedrichshain beschimpfte ein Mann einen fünf Jahre alten Jungen in der U-Bahn der Linie 1. Den Angaben der Mutter zufolge setzte sich der Mann neben das Kind, regte sich über dessen Anwesenheit auf und beleidigte es schließlich rassistisch. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz. dpa/nd