Doch auf diese setzt Guaidó. Statt ihn weiterhin zu unterstützen, sollten sich die Bundesregierung und andere politische Akteure umgehend für eine Verhandlungslösung des venezolanischen Konflikts stark machen. Alles andere nimmt einen möglichen Gewaltausbruch bewusst in Kauf.

Juan Guaidós Versuch, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch einen Militärputsch aus dem Amt zu drängen, wirkt auf seltsame Art und Weise improvisiert. Offenbar wollte der venezolanische Oppositionsführer mit den inszenierten Bildern, die ihn neben Soldaten und seinem aus dem Hausarrest befreiten Mentor Leopoldo López zeigten, eine Kettenreaktion in Gang setzen. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass Guaidó doch noch einen Trumpf in der Hinterhand hält. Nur deutet bisher nicht viel darauf hin. Mit ein paar bewaffneten Soldaten jedoch eine Autobahn zu besetzen, ohne sich eines breiten Rückhalts im Militär sicher zu sein, gleicht einem Spiel mit dem Feuer. Hätten sich größere Truppenkontingente hinter Guaidó gestellt, andere weiterhin die Regierung gestützt, wären Tote wohl unvermeidlich gewesen.

Tobias Lambert über den Putschversuch in Venezuela

