Düsseldorf. Bei den Handelsketten Media Markt und Saturn sollen jetzt Hunderte Stellen in der Verwaltung abgebaut werden. Der Handelsriese kämpft aufgrund der Online-Konkurrenz mit sinkenden Umsätzen und wegbrechenden Gewinnen. Der größte Teil des geplanten Stellenabbaus werde die Media-Saturn-Zentrale in Ingolstadt und die Marketingabteilung in München treffen, hieß es von Seiten des Mutterkonzerns Ceconomy. dpa/nd