Brüssel. EU-Bürger können sich bald mit einer Unterschrift online für eine Kerosinsteuer sowie klarere Lebensmittelkennzeichnungen einsetzen. Entsprechende Bürgerinitiativen nahm die EU-Kommission an, wie die Behörde mitteilte. Eine der Initiativen fordert, Steuerbefreiungen für den Flugzeugtreibstoff zu beenden. Wenn in einem Jahr mindestens eine Million Stimmen aus sieben EU-Staaten zusammenkommen, muss die EU-Kommission die Forderungen prüfen und gegebenenfalls Vorschläge für neue EU-Gesetze vorlegen. Gleiches gilt für die Bürgerinitiative »Pro-Nutriscore«. Die Initiatoren fordern, Verbraucher europaweit besser über die Qualität von Lebensmitteln zu informieren. dpa/nd

