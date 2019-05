Berlin. Anlässlich der Westafrikareise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert LINKEN-Chefin Katja Kipping ein Ende der EU-Migrationspartnerschaften in der Region. Sie erklärte am Mittwoch, den Partnerschaften sei es nicht gelungen, die Migration nach Europa zu regulieren. Merkel besucht derzeit Burkina Faso, Mali und Niger. Migrationspartnerschaften sind Programme, bei denen die EU in afrikanischen Ländern investiert in der Hoffnung, die Einwanderung nach Europa besser zu steuern. AFP/nd