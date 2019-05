Foto: AFP/Matias Delacroix

Berlin. Nach dem zunächst gescheiterten Putsch in Venezuela versucht der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó, den Druck auf Staatschef Nicolás Maduro zu erhöhen. Am Mittwoch rief er seine Anhänger zum »größten Aufmarsch der Geschichte Venezuelas« auf. »Heute ist ein historischer Tag für unser Land«, sagte er. »Wir bleiben auf der Straße«, bis das Ende der unrechtmäßigen Machtübernahme durch Maduro erreicht sei. »Wenn es um die Freiheit geht, machen wir keine halben Sachen.« Maduro hingegen rief dazu auf, am Tag der Arbeit für...