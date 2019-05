Nach wie vor ist es für Werktätige vielerorts mit hohen Risiken verbunden, für ihre Interessen auf die Straße zu gehen. In Istanbul sind bei Protesten zum Tag der Arbeit mehr als 120 Menschen festgenommen worden. Sie hatten versucht, trotz eines Demonstrationsverbots auf den zentralen Taksim-Platz zu gelangen, der weiträumig abgesperrt war. Nach Berichten von Korrespondenten wurden Menschen von Polizisten gewaltsam gepackt und in Bussen fortgebracht. Auf dem Taksim-Platz waren am 1. Mai 1977 Dutzende Menschen getötet worden, als Unbekannte von umliegenden Häusern das Feuer auf die Menge eröffneten. Die offizielle Istanbuler Kundgebung zum 1. Mai fand am Nachmittag im Bezirk Bakirköy statt. Dort zeigten sich Teilnehmer besorgt über die hohe Inflation und die steigende Arbeitslosigkeit.

In der französischen Hauptstadt Paris war der Zug der Gewerkschaften vo...