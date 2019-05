Warschau. Die liberale polnische Oppositionspartei Bürgerplattform hofft, dass der derzeitige EU-Ratspräsident Donald Tusk im nächsten Jahr bei der Präsidentenwahl antritt. »Donald Tusk wäre der beste Kandidat, der die Erwartungen verschiedener politischer Gruppierungen und der Mehrheit der Polen erfüllen würde«, sagte Parteichef Grzegorz Schetyna in Warschau. Dazu komme Tusks bedeutende internationale Position. Die Amtszeit des 62-Jährigen als EU-Ratspräsident geht am 30. November zu Ende. Die polnische Präsidentenwahl soll im Mai 2020 stattfinden. Tusk hat sich zu seinen Zukunftsplänen noch nicht geäußert. Aber auch in Brüssel erwarten viele, dass Tusk 2020 Präsident Polens werden will. dpa/nd