Nicht mehr Verteidigungsminister Großbritanniens: Gavin Williamson Foto: AFP/Adrian DENNIS

Großbritannien ist seit den zähen Brexit-Verhandlungen nun wahrlich nicht arm an politischen Paukenschlägen. Doch der Rauswurf des Verteidigungsministers Gavin Williamson am Tag der Arbeit sticht in seiner Dramatik heraus. Es gäbe »überzeugende Beweise«, dass Williams hinter einem Leak aus dem Nationalen Sicherheitskabinett stecke, begründete Theresa May ihre Entscheidung. Dem 42-Jährigen bot sie an, zurückzutreten, doch der ließ sich lieber feuern. In einem Schreiben an May wies Williamson zurück, hinter dem »Durchstechen« der Information zu stehen, dass das Sicherheitskabinett beschlossen habe, Huawei am Ausbau d...