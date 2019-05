EVP-Fraktionschef Manfred Weber will sich bei europäischen Partnern einschmeicheln, um zum Kommissionspräsidenten gewählt zu werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

In der Politik gilt der Leitsatz: »Gebe keine Wahlversprechen, die du nicht halten kannst.« Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), könnte dieser Satz bald einholen. »Als Chef der EU-Kommission«, versprach er in einem Interview mit der »Polska Times«, »werde ich alle Vorschriften anwenden, um Nord Stream 2 zu blockieren.«

Schon in der Vergangenheit hatte der CSU-Politiker gegen den Ausbau der Gaspipeline von Russland nach Deutschland Stellung bezogen. Der Ausbau ist umstritten - weniger aus ökologischen Gründen, sondern weil Deutschland sich dadurch in eine Energieabhängigkeit von Russland begeben würde. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hatte im Februar Unternehmen, die sich an Nord Stream 2 beteiligen, mit Sanktionen gedroht. Auch Polen und die baltischen Staaten kritisieren das Projekt und importieren teureres und ökologisch schädlicheres Flüssiggas, vorzugsweise aus den USA.

Di...