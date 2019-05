Said Bouteflika Foto: AFP/Farouk Batiche

Einen Monat nach dem erzwungenen Rücktritt von Algeriens Staatschef Abdelaziz Bouteflika ist dessen Bruder und enger Vertrauter festgenommen worden. Der 61-jährige Said Bouteflika, der seinen Bruder während dessen Präsidentschaft beraten hatte, sowie zwei frühere Geheimdienstchefs seien am Samstag in Gewahrsam genommen worden, erfuhr AFP aus Sicherheitskreisen.

Said Bouteflika hatte nach dem Schlaganfall seines Bruders Abd-elaziz im Jahr 2013 seinen Einfluss auf die Geschicke des arabischen Landes deutlich ausgeweitet und wurde lange als Nachfolger des ...