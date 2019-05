Potsdam. Erstmals seit Jahren wird der Eichenprozessionsspinner in dieser Saison nicht im Brandenburger Wald bekämpft. «Es ist im Moment nicht notwendig», sagte Michel Kopka vom Landesbetrieb Forst. «Die Bekämpfung in den vergangenen Jahren hat sich ausgezahlt.» Das bedeute nicht, dass der Schädling komplett verschwunden sei. Städte, Kommunen und Landkreise behandelten bei Befall einzelne Bäume oder Baumgruppen eigenständig. Im Prignitz-Kreis beginnen die Aktionen am 13. Mai, betroffen sein werden unter anderem die Städte Perleberg, Pritzwalk und Ketzin, die Gemeinden Karstädt und Groß Pankow sowie die Ämter Putlitz-Berge und Bad Wilsnack. In Potsdam sei nach den intensiven Einsätzen der Vorjahre zunächst keine Bekämpfung geplant, so eine Stadtsprecherin. Gegen den Eichenprozessionsspinner, der Bäume schädigt und beim Menschen allergische Haut- und Atemwegsreaktionen auslöst, wird seit 2004 im Land vorgegangen. dpa/nd