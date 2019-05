Seit Monaten geht die Polizei verstärkt gegen Banden vor. Foto: dpa/Paul Zinken

Erneut nimmt die Berliner Polizei Läden und Gaststätten in Berlin-Neukölln ins Visier. Die Razzien sind nur ein Teil der Strategie gegen die organisierte Kriminalität in der Hauptstadt.

Polizei, Zoll, Finanzamt und Bezirksamt haben in Berlin-Neukölln erneut zahlreiche Shisha-Bars, Spielhallen, Cafés und Gaststätten kontrolliert. Rund 180 Polizisten waren am vergangenen Freitagabend zwischen Hermannstraße und Karl-Marx-Straße im Einsatz, wie eine Sprecherin am Samstag mitteilte. »Die Gewerbeüberprüfung lief bis Mitternacht.«

Von den 17 untersuchten Lokalen blieb demnach nur eines ohne Beanstan...