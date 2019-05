Bonn. Beim Mobilfunkausbau erhöht sich der Druck auf Telefónica Deutschland. Nach einem Bericht der Bundesnetzagentur ist das Telekomunternehmen weit entfernt von den Ausbauvorgaben, die Ende 2019 erreicht sein müssen. Die Differenz zwischen dem aktuellen Stand und den Versorgungsauflagen sei »zum Teil noch erheblich«, schreiben die Autoren mit Blick auf Telefónica (O2). Bis zum Jahresende müssen bundesweit 98 Prozent der Haushalte mit halbwegs schnellem mobilen Internet versorgt werden - als Mindestvorgabe gelten 50 Megabit pro Sekunde an der Antenne und 10 Mbit/s beim Kunden. Laut Bericht kam Telefónica zuletzt auf 89,1 Prozent der Haushalte. Die Deutsche Telekom liegt hier bei 96,3 und Vodafone bei 94,3 Prozent. dpa/nd

