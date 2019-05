Mit der Forderung, kein weiteres Geld des Landes Brandenburg in den Bau des Großflughafens BER in Schönefeld zu stecken, ziehen die Freien Wähler in die Landtagswahl am 1. September. Ihr Landesvorsitzender Péter Vida sagte, bei weiterem Geldbedarf gebe es genügend Interessenten, die investieren würden. Mit einem Anteil von 37,5 Prozent an der Flughafengesellschaft und damit an der Finanzierung des künftigen Hauptstadtflughafens sei Brandenburg über Gebühr stärker belastet als der Bund und das Land Berlin. Brandenburg trage - gemessen an seiner Finanzkraft - den weitaus größten »Batzen«. Das müsse enden. Ausdrücklich gelte das auch für eine mögliche künftige Darlehensgewährung. Ei᠆nen Eröffnungstermin für den BER gebe es nach den vielen Pannen nicht mehr, eine belastbare Finanzprognose auch nicht und die Bonität sei nicht ...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.