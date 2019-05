Während Jens Spahn mit seinem Gesetzentwurf zu einer Masernimpfpflicht ausreichend politische Unterstützung bekommen wird, bleiben Fragen nach der Sinnhaftigkeit des Unterfangens bestehen. Auch aus Sicht der EU-Kommission ist eine Impfpflicht kein Allheilmittel; »andere Organisationsformen des Impfens scheinen genauso wirksam zu sein«, merkte Kommissions-Vizepräsident Katainen kürzlich dazu an. Genau das ist die Frage: Wenn die Impfraten bei Masern sogar angestiegen sind, warum öffnet der Gesundheitsminister nicht Wege, die Rate der doppelt geimpften Kinder zu erhöhen? Wenn diese schon die erste Immunisierung erhalten haben, dürfte eine Gegnerschaft zu einer solchen Prozedur kaum Grund für das Versäumnis sein. Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts sagen zudem, dass jede zweite Masern-Erkrankung Erwachsene und Jugendliche betrifft - eben nicht Kinder. Wo ist der Plan, diese Gruppe für die Impfung zu erreichen?

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Robert D. Meyer freut sich über den Mut in Konstanz

Martin Ling über die Regierungsbildung in Spanien nach dem Wahlsieg der Sozialisten

Andreas Fritsche traut der CDU in Brandenburg alles zu

Christoph Ruf über Regeln, die nicht nur in der Pfalz gefährdet sind

Stephan Fischer über Donald Tusks Anliegen und Ambitionen in Polen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!