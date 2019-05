Hamburg. Ein breites Bündnis aus linken Gruppen und Initiativen hat am Wochenende in Hamburg gegen steigende Mieten demonstriert. Tausende zogen am Samstag beim »MietenMove« vom Rathaus durch die Innenstadt bis zu den Landungsbrücken. Bemalte Wagen und hupende Traktoren gehörten zu der bunten und friedlichen Parade mit lauter Musik. Die Organisatoren verlangten vom rot-grünen Senat in der Hansestadt eine radikale Umkehr in der Stadtentwicklungspolitik. Sie wollen unter anderem mehr Schutz vor Mieterhöhungen, ein großangelegtes kommunales Wohnungsbauprogramm und mehr Sozialwohnungen mit unbefristeter Mietpreisbindung. dpa/nd